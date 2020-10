மாநில செய்திகள்

வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வரத்து குறைவால் வெங்காயம் விலை ‘கிடு கிடு’ உயர்வு - கிலோ ரூ.90-க்கு விற்பனை + "||" + Due to the shortage of imports from outside states Onion prices rise sharply Selling for Rs.90 per kg

