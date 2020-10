தேசிய செய்திகள்

எல்லை தாண்டி வந்த சீன வீரரை ஒப்படைத்தது இந்திய ராணுவம் + "||" + Indian Army hands over Chinese soldier who strayed across LAC in Ladakh

எல்லை தாண்டி வந்த சீன வீரரை ஒப்படைத்தது இந்திய ராணுவம்