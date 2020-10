மாநில செய்திகள்

காவலர் வீரவணக்க நாள்: அனைத்து காவல் நண்பர்களின் உன்னத தியாகத்தை நினைவு கூறுகிறேன் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Police Veeravanka Day: I remember the noble sacrifice of all the police friends - Chief Minister Palanisamy

