சினிமா செய்திகள்

எகிப்து அரசி கிளியோபாட்ரா கறுப்பழகியா...? வெள்ளையின நடிகை நடிக்க எதிர்ப்பு + "||" + Gal Gadot as Cleopatra in new movie about Egyptian queen is causing misplaced outrage

எகிப்து அரசி கிளியோபாட்ரா கறுப்பழகியா...? வெள்ளையின நடிகை நடிக்க எதிர்ப்பு