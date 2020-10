தேசிய செய்திகள்

எதிர்க்கட்சியினரை மிரட்டவும், குரலை ஒடுக்கவும் எத்தனை முறை சிபிஐ, அமலாக்கப் பிரிவை மத்திய அரசு பயன்படுத்தும் - உமர் அப்துல்லா கேள்வி + "||" + Farooq Abdullah appears again before ED for questioning in J&K Cricket Association scam

எதிர்க்கட்சியினரை மிரட்டவும், குரலை ஒடுக்கவும் எத்தனை முறை சிபிஐ, அமலாக்கப் பிரிவை மத்திய அரசு பயன்படுத்தும் - உமர் அப்துல்லா கேள்வி