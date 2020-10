சினிமா செய்திகள்

ரூ.4 கோடிக்கான உத்தரவாதத்தை செலுத்தி விஷால் நடித்த ‘சக்ரா’ படத்தை வெளியிடலாம் - உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Vishal starrer 'Chakra' can be released on bail of Rs 4 crore - High Court order

ரூ.4 கோடிக்கான உத்தரவாதத்தை செலுத்தி விஷால் நடித்த ‘சக்ரா’ படத்தை வெளியிடலாம் - உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு