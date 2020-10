தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் இன்று ஒரேநாளில் 9,289 பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் + "||" + Karnataka reported 5,872 new COVID-19 cases (2,717 cases in Bengaluru), 9,289 discharges and 88 deaths in the last 24 hours, State Health Department

