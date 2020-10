தேசிய செய்திகள்

அனைவரின் ஒத்துழைப்புடன் கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்த முடிந்திருக்கிறது - மத்திய மந்திரி ஹர்ச வர்தன் + "||" + With the cooperation of all, the spread of corona has been brought under control - Union Minister Harsha Vardhan

அனைவரின் ஒத்துழைப்புடன் கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்த முடிந்திருக்கிறது - மத்திய மந்திரி ஹர்ச வர்தன்