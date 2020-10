உலக செய்திகள்

இந்திய சுற்றுப்பயணத்தை ஆவலோடு எதிர்நோக்கியுள்ளேன்: மைக் பாம்பியோ + "||" + I am looking forward to our 2+2 Ministerial Dialogue with our Indian friends-Mike Pompeo

இந்திய சுற்றுப்பயணத்தை ஆவலோடு எதிர்நோக்கியுள்ளேன்: மைக் பாம்பியோ