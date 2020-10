உலக செய்திகள்

தைவானை ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்க வேண்டாம், மற்ற நாடுகளுக்கு சீனா அழுத்தம் - தைவான் வெளியுறவு அமைச்சர் + "||" + China puts pressure on nations to not recognise Taiwan as a country: Foreign Minister Joseph Wu tells

தைவானை ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்க வேண்டாம், மற்ற நாடுகளுக்கு சீனா அழுத்தம் - தைவான் வெளியுறவு அமைச்சர்