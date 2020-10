தேசிய செய்திகள்

குஜராத்தில் 3 முத்தான திட்டங்களை 24-ம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி + "||" + PM Modi to inaugurate 3 projects in Gujarat on 24 Oct, via video link

