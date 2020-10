மாநில செய்திகள்

ஒரு மணி நேரம் பெய்த மழையிலேயே தமிழகத்தின் தலை தள்ளாடுகிறது - கமல்ஹாசன் டுவீட் + "||" + Tamil Nadu's head is shaking in the rain for an hour Kamal Haasan

ஒரு மணி நேரம் பெய்த மழையிலேயே தமிழகத்தின் தலை தள்ளாடுகிறது - கமல்ஹாசன் டுவீட்