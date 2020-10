தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் மீது படையெடுத்த பாகிஸ்தான்; உலக நாடுகளில் கருப்பு தினம் கடைப்பிடிப்பு + "||" + Pakistan invading Kashmir; Black Day observance in countries around the world

காஷ்மீர் மீது படையெடுத்த பாகிஸ்தான்; உலக நாடுகளில் கருப்பு தினம் கடைப்பிடிப்பு