மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட 5 மாவட்டங்களில் இடம்பெறும் சட்டமன்ற தொகுதிகள் எவை? - இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + In 5 newly formed districts in Tamil Nadu What are the featured assembly constituencies? Election Commission of India Notice

தமிழகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட 5 மாவட்டங்களில் இடம்பெறும் சட்டமன்ற தொகுதிகள் எவை? - இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு