தேசிய செய்திகள்

பிரசாரத்தில் ராம்விலாஸ் பாஸ்வானை நினைவு கூர்ந்த பிரதமர் மோடி: நன்றி கூறிய சிராக் பாஸ்வான் + "||" + LJP chief Chirag Paswan thanks Prime Minister Narendra Modi for remembering his father Ram Vilas Paswan

பிரசாரத்தில் ராம்விலாஸ் பாஸ்வானை நினைவு கூர்ந்த பிரதமர் மோடி: நன்றி கூறிய சிராக் பாஸ்வான்