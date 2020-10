தேசிய செய்திகள்

சுதந்திர, ஜனநாயக, மதச்சார்பற்ற இந்தியாவுடன் நாங்கள் சவுகரியமாக இல்லை - மெகபூபா முப்தி பேட்டி + "||" + Mehbooba Mufti, PDP Our relationship with the flag of this country is not independent of this flag (Jammu and Kashmir's flag). When this flag comes in our hand, we will raise that flag too

