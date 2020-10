மாநில செய்திகள்

“அ.தி.மு.க. ஆட்சி மக்களால் நிராகரிக்கப்படும் நாள் வெகுதொலைவில் இல்லை” - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + AIADMK Regime The day of rejection by the people is not far off MK Stalin

