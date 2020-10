உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கடற்படை விமானம் விபத்துக்குள்ளானது- இருவர் உயிரிழப்பு + "||" + 2 Pilots Onboard US Navy Plane Killed In Aircraft Crash In Alabama

அமெரிக்காவில் கடற்படை விமானம் விபத்துக்குள்ளானது- இருவர் உயிரிழப்பு