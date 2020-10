உலக செய்திகள்

கொரோனாவை கையாள்வதில் உலக நாடுகள் ஆபத்தான பாதையில் செல்கின்றன- உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + WHO says some countries ‘are on a dangerous track’ as Covid cases begin to stress health systems

கொரோனாவை கையாள்வதில் உலக நாடுகள் ஆபத்தான பாதையில் செல்கின்றன- உலக சுகாதார அமைப்பு