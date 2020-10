தேசிய செய்திகள்

குஜராத்தில் வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி + "||" + Prime Minister Narendra Modi launches the ‘Kisan Suryodaya Yojana’ for the farmers of Gujarat

குஜராத்தில் வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி