கிரிக்கெட்

டெல்லிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா அணி 59 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி + "||" + Kolkata won the match by 59 runs against Delhi

