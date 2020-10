தேசிய செய்திகள்

ஓ.பி.சி மாணவர்களுக்கு 50% இடஒதுக்கீடு கோரிய வழக்கு: அக்.26ம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு + "||" + Case seeking 50% reservation for OBC students 26th Judgment of the Supreme Court

