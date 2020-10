உலக செய்திகள்

அல் கொய்தா பயங்கரவாத இயக்கத்தின் முக்கிய புள்ளி சுட்டு கொலை + "||" + The key point of the Al Qaeda terrorist movement is the assassination

அல் கொய்தா பயங்கரவாத இயக்கத்தின் முக்கிய புள்ளி சுட்டு கொலை