இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 50,129- பேருக்கு கொரோனா + "||" + With 50,129 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 78,64,811. With 578 new deaths, toll mounts to 1,18,534.

