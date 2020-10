உலக செய்திகள்

அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதியின் அரசியல் ஆலோசகர் உள்பட 5 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Corona exposure to 5 people, including a political adviser to the US Vice President

