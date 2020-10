தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக ராஜஸ்தான் சட்டசபையில் மற்றொரு மசோதா கொண்டு வரப்படும்; காங்கிரஸ் கட்சி அறிவிப்பு + "||" + Another bill will be brought in the Rajasthan Assembly against agricultural laws; Congress Party Announcement

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக ராஜஸ்தான் சட்டசபையில் மற்றொரு மசோதா கொண்டு வரப்படும்; காங்கிரஸ் கட்சி அறிவிப்பு