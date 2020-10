தேசிய செய்திகள்

துணிவிருந்தால் எனது அரசை கவிழ்த்து பாருங்கள்- பாஜகவுக்கு உத்தவ் தாக்கரே சவால் + "||" + Topple my govt if you have guts, Maharashtra CM Uddhav Thackeray dares BJP

துணிவிருந்தால் எனது அரசை கவிழ்த்து பாருங்கள்- பாஜகவுக்கு உத்தவ் தாக்கரே சவால்