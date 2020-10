மாநில செய்திகள்

இந்தியாவிலேயே மருத்துவத் துறையில் தமிழகம் முன்னோடியாக திகழ்கிறது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + In the medical field in India Tamil Nadu is a pioneer Chief Minister Palanisamy

