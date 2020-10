தேசிய செய்திகள்

மருத்துவப் படிப்பில் ஓபிசி இடஒதுக்கீட்டை இந்தாண்டு நடைமுறைப்படுத்த உத்தரவிட முடியாது - உச்ச நீதிமன்றம் + "||" + There will be no 50 per cent reservation for OBC this year- Supreme Court

