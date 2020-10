தேசிய செய்திகள்

டெல்லி வந்தடைந்த அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை மந்திரியுடன் ராஜ்நாத் சிங் சந்திப்பு + "||" + Defence Min Rajnath Singh & his US counterpart Mark Esper today discussed developments in Indo Pacific region

