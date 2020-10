மாநில செய்திகள்

சிதம்பரத்தில் திருமாவளவனை கண்டித்து பாஜக மகளிரணி சார்பில் நாளை நடைபெற இருந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு போலீஸ் தடை + "||" + Police banned the demonstration was held to protest tomorrow

