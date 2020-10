தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் குறைய தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு: புதிதாக 36,469 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + With 36,469 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 79,46,429. With 488 new deaths, toll mounts to 1,19,502.

