மாநில செய்திகள்

சென்னை, புறநகரில் குப்பை எரி உலைகள் அமைக்கும் முடிவை கைவிட வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + The decision to set up garbage incinerators in the suburbs of Chennai should be dropped - Dr. Ramdas insists

சென்னை, புறநகரில் குப்பை எரி உலைகள் அமைக்கும் முடிவை கைவிட வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்