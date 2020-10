இங்கிலாந்து வீரர் பென் ஸ்டோக்ஸை தரம் தாழ்ந்து விமர்சித்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆல் ரவுண்டர் மார்லன் சாமுவேல்ஸ்

புதுடெல்லி

வெஸ்ட் இண்டீஸ் முன்னாள் ஆல்ரவுண்டர் மார்லன் சாமுவேல்ஸ் இங்கிலாந்தின் பென் ஸ்டோக்ஸ் உடனான தனது மோதலை மீண்டும் புதுப்பித்துள்ளார், அவர் இங்கிலாந்து நட்சத்திரத்தை அவதூறாக பேசி உள்ளார்.

இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் ஆல் ரவுண்டர் பென் ஸ்டோக்ஸ். இவரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் ஆல் ரவுண்டர் சாமுவேல்ஸும் அடிக்கடி மைதானத்தில் மோதிக்கொள்வது வழக்கம்.

2015-ல் வெஸ்ட் இண்டீஸில் நடந்த டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஸ்டோக்ஸ் அவுட் ஆகி வெளியேறும்போது, மைதானத்தில் இருந்த சாமுவேல்ஸ் ஸ்டைலாக அவருக்கு ஒரு சல்யூட் அடித்தார். அப்போது ஆரம்பித்தது பிரச்னை. இருவரும் முறைத்துக் கொண்டார்கள். திட்டிக்கொண்டார்கள். பிறகு, டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியின் போது கொல்கத்தா மைதானத்தில் தொடர்ந்தது இவர்களின் பிரச்சினை. இவர்கள் முட்டல் மோதலை ரசிகர்களும் எதிர்பார்க்கத் தொடங்கிவிட்டார்கள்.

தற்போது ஐ.பி.எல். போட்டிகளில் விளையாடும் ஸ்டோக்ஸ், கொரோனா தொற்றால் தனிமைப்படுத்தலில் தங்குவதற்கான சவால்கள் குறித்து சமீபத்தில் பேசினார், மேலும் அவர் தனது “மோசமான எதிரி” மார்லன் சாமுவேல்ஸ் கூட இதை விரும்பமாட்டார் என்று கேலி செய்தார்.

கொரோனா தொற்றுநோய்களின் போது பயணிக்கும் விதிமுறைகளின் ஒரு பகுதியாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வீரரகள் சமீபத்திய மாதங்களில் ஆக்லாந்து மற்றும் துபாயில் உள்ள ஓட்டல் அறைகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டியிருந்தது.

இது குறித்து பேட்டி அளித்த நான் ஒரு சில இன்ஸ்டாகிராம் கதைகளை வெளியிட்டேன், சில இங்கிலாந்து சிறுவர்கள் இது என்னவென்று கேட்டு எனக்கு செய்தி அனுப்பினார்கள், இது நீங்கள் செய்யவேண்டிய மிகவும் சுவாரஸ்யமான விஷயம் அல்ல என்று நான் சொல்லிக்கொண்டிருந்தேன், எனது மோசமான எதிரி கூட இந்த அனுபவத்தை அடைய நான் விரும்பமாட்டேன் என கூறி இருந்தார்.

அவரது இந்தபேட்டிக்கு பதிலளித்த சாமுவேல்ஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் மோசமான முறையில் ஸ்டோக்ஸின் மனைவியை தரம் தாழ்ந்த முறையில் விமர்சித்தார் . இதில் ஆஸ்திரேலிய ஜாம்பவான் ஷேன் வார்னையும் குறிவைத்து இருந்தார்.

"எந்த ஒரு வெள்ளை பையனும் என்னை விளையாட்டில் வெளியேற்றி விட முடியாது, என்னைப் பற்றி யோசித்துப் பார்க்க வேண்டாம்.... என மேலும் சில மோசமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி”சாமுவேல்ஸ் தனது இன்ஸ்டாகிராமில் எழுதினார்.

இங்கிலாந்தின் முன்னாள் கேப்டன் மைக்கேல் வாகன் சாமுவேல்ஸின் கருத்துக்களுக்கு பதிலளித்து, அவரது சொற்களைப் பயன்படுத்தியது குறித்த அதிர்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.

This is appalling @marlonsamuels ... we are trying to stamp out racism ... !! A bit of banter by ⁦@benstokes38⁩ should not lead to this ... pic.twitter.com/QkdAAUKLWm