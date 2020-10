தேசிய செய்திகள்

பீகார் சட்ட சபை தேர்தல்- முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது + "||" + Voting begins for the first phase of #BiharElections ; 1,066 candidates in fray for 71 seats

பீகார் சட்ட சபை தேர்தல்- முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது