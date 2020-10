மாநில செய்திகள்

"வட கிழக்கு பருவமழை இன்று தொடங்குவதற்கான சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது" - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் + "||" + Favorable conditions prevail for the North East monsoon to start today Indian Meteorological Center Information

