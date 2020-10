மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து தமிழகம் மீண்டு வருகிறது: முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + Decision will be taken after consultation with the Medical Committee - Chief Minister Palanisamy on relaxation

