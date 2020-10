மாநில செய்திகள்

மாணவர்களின் கல்வியில் விபரீத விளையாட்டுகளை நடத்த முயற்சிக்க வேண்டாம் - அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + Do not try to play abusive games on students' education - MK Stalin's insistence on the government

மாணவர்களின் கல்வியில் விபரீத விளையாட்டுகளை நடத்த முயற்சிக்க வேண்டாம் - அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்