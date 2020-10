தேசிய செய்திகள்

பிரான்சில் ஆசிரியர் கொலை சம்பவம்: பயங்கவரவாத தாக்குதலை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் - இந்தியா கண்டனம் + "||" + We also condemn the brutal terrorist attack that took the life of a French teacher in a gruesome manner that has shocked the world.

