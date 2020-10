மாநில செய்திகள்

பெண்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பு போன்றவை தான் அவசியம், மனுதர்மம் தேவையில்லை - பா.ஜனதா தேசிய மகளிரணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் + "||" + Women need education, employment, etc. Petition is not required- Vanathi Srinivasan

