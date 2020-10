கிரிக்கெட்

“அனைவரையும் சந்திக்க ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்” - இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் கபில்தேவ் + "||" + "I'm waiting eagerly to meet you all" - Indian cricket legend Kapil Dev

“அனைவரையும் சந்திக்க ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்” - இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் கபில்தேவ்