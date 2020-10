கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் கிரிக்கெட்: சென்னை அணியின் தலைகீழ் வீழ்ச்சிக்கு இதுதான் காரணம் - பிரையன் லாரா விளக்கம் + "||" + ‘This has really turned upside down for them’: Brian Lara reveals what went wrong for CSK

ஐபிஎல் கிரிக்கெட்: சென்னை அணியின் தலைகீழ் வீழ்ச்சிக்கு இதுதான் காரணம் - பிரையன் லாரா விளக்கம்