நவம்பர் 16-ம் தேதி சபரிமலை நடை திறப்பு: தினமும் 1000 பக்தர்களுக்கு அனுமதி + "||" + Pilgrim season starts on Nov 16. We've limited the no. of pilgrims to 1000 per day during initial days of the week Travancore Devaswom Board

