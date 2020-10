தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் பாஜக நிர்வாகிகள் 3 பேரை சுட்டுக்கொன்று பயங்கரவாதிகள் தப்பி ஓட்டம் + "||" + jammu and KashmirThree BJP workers identified as Fida Hussain Yatoo, Umer Rashid Beigh & Umer Ramzan Hajam succumbed to bullet injuries after terrorists fired upon them in YK Pora, Kulgam,

காஷ்மீரில் பாஜக நிர்வாகிகள் 3 பேரை சுட்டுக்கொன்று பயங்கரவாதிகள் தப்பி ஓட்டம்