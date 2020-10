தேசிய செய்திகள்

ஒற்றுமை சிலைக்கான வலைதளம் மற்றும் மொபைல் செயலியை துவக்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி + "||" + Prime Minister Narendra Modi inaugurates Statue of Unity website and Kevadia mobile application in Kevadia, Gujarat

ஒற்றுமை சிலைக்கான வலைதளம் மற்றும் மொபைல் செயலியை துவக்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி