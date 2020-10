உலக செய்திகள்

மனிதர்களின் சூழலுக்கு எதிரான செயல்களால் இயற்கை பாதிப்படைந்து வருகிறது - ஐநா சபை + "||" + Nature is being harmed by actions against the human environment UN

மனிதர்களின் சூழலுக்கு எதிரான செயல்களால் இயற்கை பாதிப்படைந்து வருகிறது - ஐநா சபை