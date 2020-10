உலக செய்திகள்

துருக்கி, கிரீஸ் நாடுகளில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு ; 419க்கு மேற்பட்டோர் காயம் என தகவல் + "||" + Powerful earthquake jolts Turkey and Greece, killing at least fourteen

துருக்கி, கிரீஸ் நாடுகளில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு ; 419க்கு மேற்பட்டோர் காயம் என தகவல்