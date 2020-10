உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கொரோனாவுக்கு இரையானோர் எண்ணிக்கை 2.29 லட்சத்தை நெருங்குகிறது + "||" + US Tops 90,000 Coronavirus Cases In 24 Hours For First Time

அமெரிக்காவில் கொரோனாவுக்கு இரையானோர் எண்ணிக்கை 2.29 லட்சத்தை நெருங்குகிறது