உலக செய்திகள்

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் மனைவியுடன் வந்து வாக்களித்தார் ஜோ பைடன் + "||" + oe Biden and wife, Jill Biden, cast early vote in Wilmington days before US Election

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் மனைவியுடன் வந்து வாக்களித்தார் ஜோ பைடன்