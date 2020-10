தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் கவர்னரின் ஆலோசகர் ராஜினாமா மாநில தேர்தல் கமிஷனராக நியமிக்கப்பட்டார் + "||" + KK Sharma resigns as advisor to Jammu and Kashmir L-G Manoj Sinha, appointed State Election Commissioner

காஷ்மீர் கவர்னரின் ஆலோசகர் ராஜினாமா மாநில தேர்தல் கமிஷனராக நியமிக்கப்பட்டார்